Affaire Epstein : Franck Ribéry va porter plainte

L’entourage de Franck Ribéry a décidé de hausser le ton suite aux informations diffusées concernant l’apparition de son nom dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Une grande partie des documents de ce financier, coupable de crimes sexuels et inculpé pour incitation à la prostitution d’une mineure, sont libres d’accès depuis ce mois de février. Le nom de l’ex-international français y apparaît six fois, dont une fois dans un document anonymisé datant de 2019 qui a suscité un vif intérêt.

Pour autant, l’ancienne star du Bayern Munich est mentionnée sans qu’aucune déclaration corroborée, fait établi, ni aucune accusation judiciaire ne soit connue à son encontre.

Son avocat Brusa Carlo Alberto a fait savoir à l’AFP que le natif de Boulogne-sur-mer tient à protester et qu’il allait porter plainte contre ces « fausses informations » émises dans le but de faire « croire qu’il serait mêlé à l’affaire Epstein », tout en luttant « contre celles et ceux qui continuent à puiser dans ces fausses informations contenues dans la lettre calomnieuse pour rédiger des ‘‘posts’’ sur les réseaux. »

Selon son conseiller, Franck Ribéry rejette « formellement et sans réserve l’ensemble des termes proférés à son encontre dans cette lettre totalement ‘‘farfelue’’ fruit d’un règlement de comptes entre des personnes dont il est totalement étranger ».

