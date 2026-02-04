Il y a eu Sonny Anderson, Giovane Élber, Juninho, Bruno Guimarães et tant d’autres... Endrick est un nouvel élément de prestige dans la riche histoire des joueurs brésiliens à l’OL. Trois anciens auriverdes des Gones racontent le phénomène.

Cris : « L’histoire montre que ça marche bien pour les Brésiliens à l’OL »

Quadruple champion de France et double vainqueur de la Coupe de France avec l’OL. Le policier, le seul, l’unique.

« Pour Endrick, arriver à l’OL, déjà, c’est changer de statut. C’est un joueur qui ne jouait pas (au Real Madrid). Pour Lyon, c’est avoir un joueur décisif, aux qualités énormes à son âge (19 ans) pour le haut niveau. Ça ne me surprend pas qu’il soit venu à Lyon. C’est une bonne opportunité pour les deux parties avec, pour Endrick, un besoin de se montrer, avec des objectifs individuels, à commencer par celui d’aller à la Coupe du monde. Et comme l’OL est un club qui aime les Brésiliens, qui les accueille super bien et qui sait les convaincre de venir… L’histoire montre que ça marche bien pour les Brésiliens à l’OL.

J’ai vu Karim Benzema monter avec nous à l’époque. C’était à peu près le même style, surtout dans les 20-25 derniers mètres. Cris

C’est un joueur qui a impressionné tout le monde au Brésil. C’est sa vivacité, et surtout son regard… Son visage dit quelque chose d’un gamin qui a un caractère très fort, avec des responsabilités, ça se voit. Quand il jouait au Brésil, il n’avait pas peur. Il est en train de confirmer tout ça aujourd’hui. On a déjà l’impression qu’il est à Lyon depuis un petit moment. Le plus impressionnant dans sa palette avec le ballon ? Le un-contre-un. Ce contrôle de balle, cette qualité de conduite du ballon pour éliminer ensuite en un contre un… Quand il arrive dans les 20 ou 30 derniers mètres, il peut être un peu egoïste, oui, mais il peut aussi être passeur. J’ai vu Karim Benzema monter avec nous à l’époque. C’était à peu près le même style, surtout dans les 20-25 derniers mètres.

Endrick a explosé très jeune. Pour aller dans un club comme Madrid, pour écrire l’histoire comme d’autres Brésiliens comme Ronaldo. Malheureusement, cette première partie n’a pas bien marché. Là, avec son arrivée à Lyon, tout le monde commence à se dire : “Voilà, Endrick, on savait.” Il peut être 9, excentré, jouer devant, dos au but… On n’a pas ce 9 mobile au Brésil, qui peut faire la différence comme Ronaldo à l’époque. On a Gabriel Jesus, Richarlison, mais il a sa place pour pouvoir aider l’équipe avec sa mobilité, sa vision du jeu aux côtés de Raphinha, Rodrygo et même Neymar qui, je pense, va aller à la Coupe du monde. »

Cláudio Caçapa : « Ne pas le voir jouer au Real Madrid était une frustration »

Six fois champion de France avec l’Olympique lyonnais, ex-entraîneur adjoint à l’OL sous Bruno Genesio, Rudi Garcia puis Peter Bosz.

« Ce prêt à l’OL, ça a plu à tout le monde, pas qu’aux Brésiliens qui ont joué à Lyon ! Car on savait qu’il allait jouer, marquer des buts et faire marquer. C’est un joueur très intéressant, car tellement complet dans sa fonction. Il a le sens du but, il est vif, solide, une frappe du pied gauche puissante, et, en plus, il peut marquer du droit et de la tête. Quand j’ai vu qu’il pouvait signer à l’OL, j’ai envoyé un message à quelques Lyonnais pour savoir si c’était vraiment vrai ou pas… J’étais très content, car ne pas le voir jouer au Real Madrid était une frustration, et ça me rendait surtout triste pour lui. C’est un gamin encore. Il est très jeune. Un gamin a besoin de jouer. Quand tu lui coupes ça à cet âge, c’est comme donner un bonbon à un petit avant de lui enlever. Il n’avait pas pu exprimer tout son potentiel pendant un bon bout de temps. Il l’espérait, c’est d’ailleurs pour ça, je pense, qu’il est resté autant au Real Madrid. Et quand il a vu que, à un certain moment, il n’aurait pas sa chance, c’est que c’était le moment de partir. Rejoindre Lyon, c’est le meilleur scénario pour lui. Là-bas, il y a une culture incroyable des Brésiliens. La plupart ont réussi à l’OL.

Endrick a juste besoin de jouer, a besoin d’amour et de la confiance d’un coach. Cláudio Caçapa

Avec toute la force, la technique, la faculté de marquer, il allait exploser, je n’avais aucun doute. Endrick, au Brésil, on le voit comme le futur numéro 9 de la Seleção. Aujourd’hui, ce n’est plus un espoir (14 sélections, 3 buts à ce jour, NDLR). Il est jeune, oui, il a encore à s’améliorer, mais il a prouvé, notamment lors de la saison à Palmeiras avant de signer à Madrid. Une saison magnifique ! C’est pour ça que le Real a payé cher, très cher (environ 50 millions d’euros), pour un gamin de 16 ans à l’époque. Endrick a juste besoin de jouer, a besoin d’amour et de la confiance d’un coach. On se dit qu’il peut devenir un grand nom du foot brésilien, au même titre qu’Estêvão (Chelsea). Je lui souhaite. Il a une bonne tête, une bonne mine. J’espère qu’il va réussir à Lyon, qu’il va retourner à Madrid et tout exploser. »

Ederson Honorato : « Il est imprévisible »

Quatre saisons à l’OL entre 2008 et 2012, vainqueur de la Coupe de France (2012).

« Lyon a pris un grand joueur. Il va les aider à retrouver le très haut niveau. Ça fait plaisir de voir un phénomène comme ça, ça fait du bien à tout le monde. Mais Endrick à l’OL, je ne l’ai pas vu comme une surprise. Parce que Lyon, c’est le club parfait pour qu’il puisse démontrer tout son talent et pour faire exploser un jeune joueur pétri de qualités ! Un grand club, très bien organisé. Quand il était au Real Madrid, à chaque fois qu’il a joué, il a été bon. Mais il n’avait pas la continuité qu’il est en train de trouver à Lyon, où il a été très bien accueilli.

Ce joueur est formidable. J’avais ce plaisir de le voir évoluer quand il était encore ici, au Brésil. Je le suivais, au même titre que, quand il était au Real Madrid, Vinícius, Rodrygo… Des joueurs qui ont tant de talent, capables de faire des choses différentes dans un match. Endrick, une des choses qui m’impressionnent le plus, c’est son efficacité devant le but. Il cherche le but. Mais il est également intelligent sur et en dehors du terrain, avec beaucoup de technique et de force. Sans parler de la vitesse… Ça le rend imprévisible. Il est très apprécié au Brésil. Il est humble, avec une famille qui l’aide à garder les pieds sur terre. On est contents pour lui, il mérite beaucoup de succès. Les Brésiliens souhaitent le voir en sélection, qu’il puisse démontrer tout son talent pour aider notre sélection. »

