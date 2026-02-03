S’abonner au mag
Mais qui en veut à la pelouse de l’UA St-Sever ?

CMF
Le trou normand. Tranquille club basé à Noues de Sienne, dans le Calvados, l’Union athlétique de Saint-Sever commence à en avoir franchement assez : depuis plusieurs années, elle est confrontée à des actes de vandalisme à répétition. Comme le rapporte Ici Normandie, son terrain présente des trous et d’énormes traces de pneus depuis que des personnes s’y sont introduites avec une voiture à la fin du mois de janvier. Pas de bol, mais loin d’être une première : le terrain avait déjà été abîmé par le passé.

Plus de 10 000 euros de dégâts et de vols en quelques années

Pour ne rien arranger, l’UA St-Sever a aussi subi cinq cambriolages en six ans, dont le vol d’un jeu de maillot, d’une télévision ou même d’un minibus l’an dernier. Le montant cumulé des dégâts et vols s’élève à plus de 10 000 euros, alors que le club a déjà du mal à joindre les deux bouts. « Tous les ans, il y a une histoire comme ça. Cela devient lourd. Pourtant, on est une commune calme », a déclaré auprès de la station de radio locale Théo Lenoir, vice-présient du club. De son côté, la commune a porté plainte.

Pour empêcher un autre vandale de faire des Sienne, il va falloir se montrer Sever.

