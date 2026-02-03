La Kings League lève 63 millions de dollars et prend une nouvelle dimension

L’appétit vient en mangeant. Après avoir lancé sa compétition de foot à 7 en 2022, Gerard Piqué n’est pas passé par quatre chemins pour séduire de nouveaux investisseurs afin de promouvoir la Kings League. Comme le rapporte le quotidien Les Échos, la ligue à influenceurs a annoncé ce mardi avoir réalisé une levée de fonds de 63 millions de dollars, ce qui équivaut à 53 millions d’euros. L’opération a été menée par Alignment Growth, un investisseur étasunien spécialisé dans les médias et le divertissement.

Vers de nouvelles ligues

« Cet investissement soutiendra la prochaine phase de croissance de la Kings League, visant à étendre les plateformes Kings League et Queens League à l’échelle mondiale, notamment avec un lancement aux États-Unis, a partagé la Kings League. Cela fait suite au lancement en 2025 de nouvelles ligues régionales au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie et dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), ainsi qu’à un nouveau tournoi de Coupe du monde des sélections nationales. »

Ces propos, notamment relayés par L’Équipe, montrent la nouvelle dimension que souhaitent atteindre Gerard Piqué et ses copains influenceurs. Selon le quotidien sportif, la Kings League représente 150 millions d’heures de visionnage en streaming, plus de 13 milliards d’impressions sur ses comptes sociaux, et selon Les Échos, 160 millions de dollars générés au total…

Bientôt un contrat avec Ligue 1+ ou Bein Sports ?

Pourquoi Liverpool a aimé Jacquet