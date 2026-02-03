Un ancien arbitre assistant de Ligue 1 radié à vie

C’est la journée des inéligibilités. Tandis que Marine Le Pen et ses assistants parlementaires sont en train d’attendre leur verdict, un autre assistant est condamné par le tribunal administratif de Paris. Il s’agit de l’ancien arbitre corse Julien Pacelli, qui a longtemps épaulé Ruddy Buquet.

Une fraude de haut vol

Addition corsée pour le juge de ligne : radiation à vie du corps arbitral et interdiction de prise de licence pour une durée de dix ans. Celui qui pensait survoler la loi a été condamné en octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Bastia à six mois de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité pour fraude aux billets d’avion.

Il transmettait à la fédération des billets d’avion plein tarif destinés à être remboursés, qu’il annulait ensuite pour voyager en tarif résident. Selon le tribunal, entre janvier 2022 et mai 2024, il a « retenu un indu d’un montant de 29 074,34 euros », sur 69 matchs…

En 2023, un cas similaire de fraude aux billets d’avion avait éclos, Bartolomeu Varela, alors arbitre reconnu sur les pelouses françaises, avait été radié de toutes licences.

