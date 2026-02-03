Le transfert de N'Golo Kanté à Fenerbahçe a capoté

S’abonner au mag
Le transfert de N'Golo Kanté à Fenerbahçe est tombé à l’eau

Le mercato tourne au chaos… Mardi, Fenerbahçe a annoncé que les transferts de N’Golo Kanté vers Istanbul et de Youssef En-Nesyri vers Al-Ittihad n’avaient finalement pas abouti.

Dans un communiqué, le club turc a pointé du doigt les responsables saoudiens comme étant à l’origine de l’échec des transferts. Selon Fenerbahçe, le club avait pourtant soumis tous les documents nécessaires dans les délais impartis.

Les Stambouliotes accusent les Saoudiens

D’après le club d’Istanbul, une erreur s’est produite lors de la saisie des données par les Saoudiens pour finaliser les transferts, rendant impossible leur conclusion dans les temps. Les Turcs affirment ensuite s’être tournés vers la FIFA pour obtenir un peu de temps en rab, mais Al-Ittihad aurait « refusé de finaliser les transactions sans en donner la raison ».

Vénère bahçe.

N’Golo Kanté se rapprocherait encore un peu plus de Fenerbahçe

