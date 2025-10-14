Fenerbahçe aurait un plan pour attirer Benzema

Le Nueve en turc ? Le Dokuz.

Après une première saison en dents de scie à Al-Ittihad, Karim Benzema a mis toute l’Arabie saoudite d’accord en se montrant particulièrement décisif lors de la victoire de son club en championnat et en coupe nationale (25 buts et 9 passes dé en 33 matchs TTC). Suffisant pour susciter l’intérêt de clubs européens malgré ses presque 38 ans (il les aura le 19 décembre prochain) ? Possible.

Le journal sportif turc Fotomaç a dévoilé que Fenerbahçe notamment serait intéressé par le buteur français pour épauler Youssef En-Neysri, en panne sèche depuis le 17 septembre et un match nul contre Alanyaspor. Un de plus, le 4e en 8 matchs de Süperlig, en ce début de saison contrasté pour le Fener dont le manque de puissance offensive (12 buts en 8 matchs) commence à inquiéter du côté du Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. Et ce n’est pas Jhon Durán, blessé depuis août, qui trouvera la clé pour relancer la machine stambouliote, lui qui est arrivé en prêt l’été dernier depuis… Al-Ittihad.

Un jeu de chaises musicales Benzema-Durán ?

Conscients des lacunes offensives du club, le président Sadettin Saran et son entraîneur Domenico Tedesco auraient eu un entretien, durant lequel ce dernier aurait inscrit le nom du meilleur joueur d’Arabie saoudite en tête de ses priorités. Les agents de Karim Benzema seraient déjà entrés en contact avec le board turc. Pour recruter le natif de Lyon, Fenerbahçe serait prêt à renvoyer Jhon Durán à l’envoyeur dès cet hiver, afin qu’il remplace numériquement un Benzema qui ferait le trajet inverse.

Il est peu dire que depuis son départ d’Aston Villa en janvier 2024, la carrière du natif de Medellín a suivi une trajectoire pour le moins inattendue : pas assez convaincant sur ses 6 premiers mois pour être conservé dans l’effectif d’Al-Ittihad pour la saison 2025-2026 (malgré un transfert d’environ 75 millions d’euros), rapidement chahuté par l’ancien coach Mourinho après avoir séché son premier entraînement en Turquie, puis très rapidement écarté des terrains après sa blessure le 28 août dernier…

Pourtant en fin de carrière, le Ballon d’or 2022 apparaîtrait comme une option en attaque plus crédible pour les Sarı Lacivertliler (« Les Bleu Marine et Jaune ») que l’ancien espoir des Villans. Resterait à trouver un compromis pour s’aligner sur le salaire saoudien de 50 millions d’euros touché par KB9.

Il faut ce qu’il faut pour remporter son premier championnat de Turquie depuis… 2014.

