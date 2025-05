Benzema et Blanc récompensés en Arabie saoudite

La génération 1987 a de beaux jours devant elle.

Belle semaine pour le Nueve : après avoir officialisé son idylle avec Lyna Khoudri à Cannes, et aider son équipe à gagner ses six derniers matchs avec Al-Ittihad, Karim Benzema a remporté le trophée de joueur de la saison du championnat saoudien. 21 buts, 9 passes décisives, un titre de champion, le dixième de l’histoire de son club, l’attaquant a ébloui le pays de Mohammed Ben Salmane. Pas mal pour sa deuxième saison en Arabie saoudite.

30 G/A this season for Al Ittihad's captain en route to the league title ☝️🏆#SPLAwards pic.twitter.com/EsPdwRMgtQ — Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 28, 2025

Laurent Blanc meilleur entraîneur

Son entraîneur Laurent Blanc termine lui entraîneur de la saison de la Saudi Pro League. Il a remporté son premier titre de champion depuis la Ligue 1 avec le PSG en 2016, et a autant dominé son adversaire que le PSG en Ligue 1. Al-Nassr a terminé à 12 points, et Al-Hilal à huit. Plus qu’une dernière étape à passer pour les deux compères : remporter la King Cup, ce vendredi, contre Al-Qadisiya. Et pourquoi pas rêver que Houssem Aouar termine meilleur joueur de la finale, pour le plus grand plaisir des Lyonnais !

