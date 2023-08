Approché par l’Arabie Saoudite, José Mourinho a écarté deux offres

Décidément spécial.

Récemment nommé au conseil d’administration de la Mahd Sports Academy, visant à former les prochaines générations d’athlètes saoudiens de tous sports confondus, José Mourinho a toutefois balayé d’un revers de main les offres sur les bancs de Saudi Pro League. Présent à Rome depuis 2021, l’entraîneur finaliste de la dernière Ligue Europa souhaite continuer avec la Louve encore au moins une année supplémentaire. Et ce n’est pas la surprenante défaite contre Toulouse, concédée ce dimanche, qui va le faire changer d’avis.

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport ce lundi, le Special One a ainsi confirmé avoir été approché avec insistance par des clubs de Royaume. « J’ai reçu deux offres alléchantes d’Al-Hilal et d’Al-Ahli, mais je les ai refusées parce que j’ai décidé de rester à Rome », a clamé, avec un certain romantisme, le Portugais. Interrogé sur des envies de départs l’été prochain, José Mourinho laisse en revanche planer le doute avec la malice qui le caractérise depuis tant d’années.

Entraîner Paulo Dybala ou Moussa Dembélé, le Portugais a fait son choix.

