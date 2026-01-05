João Cancelo de retour dans un de ses anciens clubs ?

Cancelo, on ne compte pas.

Après un an et demi passé à Al-Hilal, le latéral portugais João Cancelo souhaiterait faire son retour en Europe. Selon la Marca, sa priorité serait un retour au FC Barcelone, qu’il a fréquenté lors de la saison 2023-2024. De son côté, le club catalan hésite encore à passer à l’action.

Une alternative crédible serait l’Inter Milan, également intéressé par le joueur. Le club lombard aurait déjà pris contact avec l’agent de Cancelo, Jorge Mendes, et envisagerait un échange. Selon les informations disponibles, l’Inter proposerait un deal incluant un défenseur central (Francesco Acerbi ou Stefan de Vrij) pour exaucer le vœu de l’entraîneur d’Al-Hilal, un certain Simone Inzaghi, qui souhaite renforcer sa défense axiale.

Cancelo et l’Inter contraints d’attendre le Barça

Tant qu’il n’aura pas essuyé un refus clair de la part des Blaugrana, il ne souhaiterait pas donner son accord à l’Inter Milan. Du côté de Barcelone, les dirigeants préfèrent pour l’instant temporiser et évaluer les chances d’un retour rapide de Ronald Araújo à son meilleur niveau. Son comeback, initialement prévu pour le derby face à l’Espanyol, a finalement été repoussé à une date indéterminée. Dans ces conditions, João Cancelo, et par ricochet l’Inter, devront encore faire preuve de patience.

Cancelo, c’est bon.

L’Inter vient à bout du gardien de Bologne