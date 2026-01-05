S’abonner au mag

ACTU MERCATO

João Cancelo de retour dans un de ses anciens clubs ?

JE
João Cancelo de retour dans un de ses anciens clubs ?

Cancelo, on ne compte pas.

Après un an et demi passé à Al-Hilal, le latéral portugais João Cancelo souhaiterait faire son retour en Europe. Selon la Marca, sa priorité serait un retour au FC Barcelone, qu’il a fréquenté lors de la saison 2023-2024. De son côté, le club catalan hésite encore à passer à l’action.

Une alternative crédible serait l’Inter Milan, également intéressé par le joueur. Le club lombard aurait déjà pris contact avec l’agent de Cancelo, Jorge Mendes, et envisagerait un échange. Selon les informations disponibles, l’Inter proposerait un deal incluant un défenseur central (Francesco Acerbi ou Stefan de Vrij) pour exaucer le vœu de l’entraîneur d’Al-Hilal, un certain Simone Inzaghi, qui souhaite renforcer sa défense axiale.

Cancelo et l’Inter contraints d’attendre le Barça

Tant qu’il n’aura pas essuyé un refus clair de la part des Blaugrana, il ne souhaiterait pas donner son accord à l’Inter Milan. Du côté de Barcelone, les dirigeants préfèrent pour l’instant temporiser et évaluer les chances d’un retour rapide de Ronald Araújo à son meilleur niveau. Son comeback, initialement prévu pour le derby face à l’Espanyol, a finalement été repoussé à une date indéterminée. Dans ces conditions, João Cancelo, et par ricochet l’Inter, devront encore faire preuve de patience.

Cancelo, c’est bon.

L’Inter vient à bout du gardien de Bologne

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!