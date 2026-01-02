S’abonner au mag
Le retour de Ronald Araújo à la compétition est repoussé

Le retour de Ronald Araújo à la compétition est repoussé

Patience !

Selon Marca, Ronald Araújo ne sera pas disponible pour jouer avec le FC Barcelone lors du derby contre l’Espanyol, samedi. Après être revenu à l’entraînement avec l’équipe après Noël, le joueur, en accord avec le staff technique et médical, a décidé de reporter son retour à la compétition, initialement prévu pour ce week-end.

Un retour possible en Supercoupe

Pour rappel, Araújo n’a plus joué depuis son expulsion contre Chelsea en Ligue des champions, le 25 novembre, après laquelle les critiques et son état mental l’avaient poussé à demander un congé au Barça. Après avoir voyagé en Israël puis en Uruguay, son pays natal, le défenseur a fait son retour à Barcelone pendant les fêtes et a repris l’entraînement. Son retour dans le groupe pourrait se faire la semaine prochaine, contre l’Athletic Club, à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.

Le derby, ce sera dans les tribunes (ou dans le canapé).

