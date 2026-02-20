Un candidat à la présidence du Barça promet le recrutement de Harry Kane

Campagne électorale sous haute tension. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Xavier Vilajoana a annoncé, en cas d’élection, sa volonté de recruter l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane.

À moins d’un mois du scrutin prévu le 15 mars, Vilajoana a déclaré à ESPN que le club catalan manquait d’un véritable numéro 9. Il viserait un profil bien précis : « Un avant-centre capable de participer au jeu, mais aussi un tueur dans la surface. »

Le Bayern essaie de prolonger son buteur

Et il aurait déjà un nom en tête : « Il y en a un. En réalité, nous avons déjà pris contact, et je pense que c’est un joueur qui correspondrait parfaitement, selon sa situation contractuelle : c’est Harry Kane. »

L’international anglais est lié au club munichois jusqu’à l’été 2027 et disposerait d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. Cependant, le Bayern souhaiterait prolonger son buteur, et des discussions seraient déjà en cours.

En pleine campagne, les promesses fusent : l’un promet un attaquant de classe mondiale, l’autre des places de parking gratuites.

