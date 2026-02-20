S’abonner au mag
Municipales 2026 à Paris : Pierre-Yves Bournazel veut vendre le Parc des Princes pour ouvrir des places de parking gratuites

Qu’est-ce qu’on ne promettrait pas pour avoir sa place en corbeille présidentielle… Candidat du bloc central à la mairie de Paris, Pierre-Yves Bournazel a présenté ce jeudi son programme. Au milieu de ses dizaines de propositions pour « apaiser » la capitale, une mesure a particulièrement retenu l’attention.

Le champion d’Horizons et Renaissance promet de racheter « les 80 000 places de parkings commerciaux souterrains à Paris, aujourd’hui largement inoccupés » et de les rendre gratuites pour les Parisiens et ceux qui travaillent dans la capitale. Une opération estimée à 1 milliard d’euros, que Bournazel compte financer en… vendant le Parc des Princes au PSG (ce qui inclurait aussi l’emprise foncière, soit la surface non bâtie rattachée au stade). Concrètement, le candidat propose donc de vendre le Parc pour 500 millions et l’emprise foncière pour le même prix.

Un calcul qui reste loin du compte

Problème, et non des moindres, la dernière offre en date du PSG pour le rachat de l’enceinte ne s’élève qu’à 38 millions d’euros, une offre jugée à l’époque « ridicule » par la maire de Paris, Anne Hidalgo. À titre de comparaison, le prix du Stade de France est estimé à 600 millions d’euros. Bien plus, mais encore loin du milliard évoqué par le Bournazel.

La proposition est d’autant plus surprenante que le candidat macroniste avait déjà affirmé sa ferme opposition à une vente, à l’occasion d’un entretien à So Foot en février 2024 : « Ce stade appartient aux Parisiennes et aux Parisiens, et je souhaite d’ailleurs qu’il continue de leur appartenir […] À la fin du mandat de Madame Hidalgo en 2026, la Ville de Paris sera endettée de 10 milliards d’euros. Si les financiers ne dégradent pas la note de Paris et lui laissent une marge de manœuvre, c’est simplement parce que Paris a du patrimoine, dont le Parc des Princes. Si la ville vendait le Parc, quel que soit le montant, je serais contre ».

Quoi qu’il en soit, Bournazel peine à décoller dans les sondages : crédité d’environ 14% des intentions de vote, il reste loin derrière le candidat de la gauche hors LFI, Emmanuel Grégoire (autour de 30%), et celle de la droite, Rachida Dati (environ 27%).

D’accord, mais est-il capable de citer trois joueurs du PSG ?

