Mes amis, mes histoires, mes emmerdes.

Tou doum. Aujourd’hui, dans la relation toxique entre le PSG et Anne Hidalgo, un nouvel épisode vient de sortir. La maire de Paris trouve que l’offre de rachat du Parc des Princes du PSG est « ridicule », comme elle le précise au micro de RFI, ce jeudi. Alors que les Parisiens sont en pleine réflexion pour leur future enceinte avec le Stade de France ou Saint-Cloud pour ne citer qu’eux, l’ancienne candidate à la présidentielle est restée ferme : « Ma position, est-elle irrévocable ? Oui, parce que vous savez, on avait ouvert la porte à la possibilité de vendre le stade à notre club. C’est vrai que dans le modèle économique des grands clubs, ils sont presque tous propriétaires et cet argument, on l’a bien sûr regardé. »

💬 .@Anne_Hidalgo maire de @Paris «A l’issue des discussions pour la vente du #ParcdesPrinces, le #PSG a proposé 38 millions €. C’est un montant ridicule…Il y a peut-être du bluff ou de l’incompréhension de ce que sont nos règles démocratiques.» 🎙 @FredRiviereRFI #RFImatin 👇 pic.twitter.com/PKzJKNoQhZ — RFI (@RFI) April 27, 2023

Celle qui a pris les rênes de la capitale en 2014 souligne qu’il « faut respecter les règles parce que ça appartient aux Parisiens, ça ne m’appartient pas personnellement. On est dans un pays où l’état de droit fonctionne, il y a des procédures. Il y a des prix qui doivent être fixés et doivent correspondre au bien. » Le PSG a en effet proposé une offre de 38 millions d’euros.

Anne Hidalgo conclut : « Oui, c’est vrai que chez nous, les stades ne poussent pas comme des champignons, c’est vrai que vous n’arrivez pas avec un paquet de millions et devenez acquéreur de n’importe quel bien pour n’importe quelles conditions. »

Il y a de la place sur les voies sur berges, sinon.

QSI souhaite élargir ses investissements dans le foot