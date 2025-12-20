Le PSG maître de son sujet à Fontenay

Maître de son sujet tout au long de la soirée, le PSG a fait parler la logique pour dominer Fontenay à La Beaujoire et poursuivre sa route en Coupe de France. Clap de fin sur une année 2025 fabuleuse dans la capitale.

Vendée Fontenay Foot 0-4 Paris Saint-Germain

Buts : Doué (25e), Dembélé (34e SP) et Ramos (53e et 58e)

Attendu de pied ferme par les amateurs du Vendée Fontenay Foot, le PSG a fait honneur à son statut en dominant largement son hôte à Nantes (0-4). La défense de son titre démarre de la meilleure des manières pour le club de la capitale, porté par son trio d’attaque Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Gonçalo Ramos, alors que Luis Enrique a saisi l’occasion de lancer de nombreux jeunes du centre de formation. Une dernière belle soirée et une 50e victoire toutes compétitions confondues pour conclure une année absolument extraordinaire.

Doué-Dembélé, duo pressé

Cette dernière avait commencé par une jolie fête dans les tribunes de la Beaujoire, garnies d’environ 35 000 supporters et décorées d’un tifo au coup d’envoi. Pendant une vingtaine de minutes, les joueurs de National 3 pourront même se dire qu’ils ont fait le match, avec quelques sorties de balle intéressantes et assez peu de coups de chaud, à l’exception d’un coup de tête de Gonçalo Ramos hors cadre. Largement remanié, le PSG s’en remet à Ousmane Dembélé et Désiré Doué, véritables maîtres à jouer, pour mener toutes ses actions. C’est d’ailleurs sur une passe dans l’intervalle du premier que le second débloque la situation sur la première frappe cadrée de la soirée (0-1, 25e).

[⚽ VIDÉO BUT] 🏆🇫🇷 #CoupeDeFrance #CDFCA 🔥 Désiré Doué lance le PSG face au Vendée Fontenay Foot ! 🤝🇫🇷 Parfaitement servi par Dembélé, Doué donne l'avantage aux Parisiens à la Beaujoire !https://t.co/dJ9CQ9b5lu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2025

Le verrou fontenaisien a cédé, et si le tout jeune David Boly doit en rester là pour son tout premier match professionnel, en pleurs après avoir été victime des nombreuses fautes des locaux, Paris est désormais à sa main. Et bénéficie même d’un penalty pour un tirage de short grossier d’Antonin Moisdon sur Gonçalo Ramos. Trois jours après avoir échoué dans l’exercice face à Flamengo, Dembélé en profite pour retrouver un peu de confiance en mettant déjà fin au suspense (0-2, 34e). La rencontre perd alors en intensité, entre la maîtrise des tenants du titre et les jambes de plus en plus lourdes des amateurs, de plus en plus impuissants.

Ramos aime la Coupe

Pas abattu, Joey Millimono se crée la plus belle situation au retour des vestiaires, avant de sauver sur sa ligne quelques instants plus tard devant Ramos, qui croyait profiter d’un incroyable slalom de Doué en pleine surface. Frustré, le Portugais ne le reste pas bien longtemps. Idéalement servi par un centre au cordeau de Senny Mayulu, il ne tarde pas à reprendre le fil de sa belle histoire avec la Coupe de France (0-3, 52e). Le temps de voir le portier Noah Renou s’interposer au pied face à Doué et l’ancien de Benfica y va de son doublé, mis sur orbite par une mauvaise passe en retrait de Maxime Bisleau (0-4, 58e). L’affaire est entendue, Enrique peut faire jouer tous les titis ayant fait le déplacement, et pour Fontenay, il manque toujours un peu de justesse pour aller solliciter Renato Marin, qui sera tout de même crédité de deux arrêts sur une frappe lointaine de Yanis Leriche, puis aux devants d’Enzo Renou, pour sa grande première dans le but parisien. Rendez-vous désormais mi-janvier pour les seizièmes de finale.

Fontenay (5-4-1) : N. Renou – Vinet (Balliau, 69e), Moisdon, Brémond, Leriche, Fromaget (Ernault, 79e) – Keita (E. Renou, 73e), Belbachir, Bisleau (Girard, 69e), Millimono (Gibaud, 73e) – Diawara. Entraîneur : Loïc Lambert.

PSG (4-3-3) : Marin – Boly (Neves, 29e), Zabarnyi, Beraldo, Hernandez – Ndjantou (Jangeal, 46e), Zaïre-Emery (Ruiz, 61e), Mayulu – Dembélé (Kamara, 61e), Ramos, Doué (Nsoki, 61e). Entraîneur : Luis Enrique.

