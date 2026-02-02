Bouna Sarr va retrouver du temps de jeu

Un lion ne meurt jamais. Encore moins quand il s’appelle Bouna Sarr. Le vainqueur de la CAN 2021 s’apprête à rejouer un match de football professionnel avec le FC Metz, plus de deux ans après sa dernière apparition officielle sur un terrain. Après un dernier match en novembre 2023 avec le Bayern, le latéral droit s’était rompu les ligaments croisés. Il s’est engagé pour six mois.

Deux montées successives avec Metz

Le joueur de 34 ans est de retour à Metz onze ans après son départ du club vers Marseille. Formé dans l’Est, l’ancien vainqueur de la Gambardella, monté du National à la Ligue 1 avec les Grenats, s’était déjà entraîné avec la réserve messine depuis novembre. Metz n’a plus gagné en Ligue 1 depuis le 9 novembre, donc Bouna Sarr n’a pas mis longtemps pour trouver son ambition : « J’ai qu’une envie : aller chercher ce maintien pour ce club qui mérite de se pérenniser en Ligue 1 et je compte bien tout faire pour réussir à atteindre cet objectif. »

Habib Diallo, Gauthier Hein, Bouna Sarr, les vieilles gloires pour sauver le FC Metz ?

Benoît Tavenot refuse de garer le bus