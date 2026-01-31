S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J20
  • Angers-Metz

Benoît Tavenot refuse de garer le bus

FC
Benoît Tavenot refuse de garer le bus

Metz est dernier, Metz est dans une situation compliquée…Mais Metz peut encore se sauver. Lanternes rouges de Ligue 1, les Grenats ne sont en effet qu’à deux points de la place de barragiste occupée par Nantes. Alors, avant son déplacement à Angers comptant pour la vingtième journée, le mauvais élève du championnat sait qu’il ne doit pas perdre. Question : un nul serait-il une bonne opération aux yeux de son entraîneur, Benoît Tavenot ?

En conférence de presse, le technicien qui vient d’arriver en Moselle a en tout cas refusé l’idée de jouer défensif : « On ne sait pas faire et peut-être qu’on subira moins d’occasions, mais on se mettra en difficulté. On a des joueurs rapides derrière, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capables de gérer la profondeur. Je ne veux pas qu’on soit fébrile ou peureux, ça passera par de la personnalité. Ce n’est pas de la prétention, je veux redonner un élan par du dynamisme et de la personnalité. » Pas de bus, donc !

La VAR a eu tout bon ce week-end en Ligue 1

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
168

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!