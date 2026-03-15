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Dominik Szoboszlai : « Si on continue comme ça, on sera heureux de finir en Ligue Conférence »

TM
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Dominik Szoboszlai : « Si on continue comme ça, on sera heureux de finir en Ligue Conférence »

Les termes. Auteur d’un beau coup franc direct, son cinquième cette saison, face à Tottenham, Dominik Szoboszlai n’a pas pu empêcher les siens de se faire rattraper dans les dernières minutes par les Spurs ce dimanche (1-1). Après la rencontre, l’international bulgare était forcément déçu par la tournure des événements au micro de Sky Sports : « C’est une énorme déception. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé, je n’ai rien à dire. Encore une fois dans les dernières minutes, je ne sais même plus combien de fois ça s’est produit cette saison. Il faut qu’on se réveille ! »

« Je ne sais pas pourquoi l’équipe traverse cette période »

Le numéro 8 des Reds ne s’est pas arrêté là et a tenu à avertir ses coéquipiers : « Si on continue comme ça, on sera heureux de finir en Ligue Conférence. Je ne sais pas pourquoi l’équipe traverse cette période et pourquoi ces choses arrivent, je ne sais vraiment pas. » Battu par Galatasaray en huitièmes de finale allers de Ligue des champions et sur une série de deux matchs sans victoire en championnat, le champion en titre pointe à la 5e place, à deux points d’Aston Villa, 4e.

Arsenal compte 21 points de plus que Liverpool.

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TM

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