Un retour majeur pour le PSG avant de jouer l’OL ?

C’est soleil et pas que dans le ciel sur Paris ! Alors que les blessés de mardi soir en Ligue des champions ne sont pas spécialement source d’inquiétude au PSG, voilà que le champion d’Europe va enregistrer un sacré retour pour le sprint final. Dans son point médical du jour, le PSG ne fait en effet état que de Nuno Mendes et Quentin Ndjantou, comme attendu. Cela veut dire que Désiré Doué est déjà opérationnel, mais surtout que Fabián Ruiz devrait postuler pour une place dans le groupe face à Lyon.

Une première pour le milieu espagnol depuis le 20 janvier, date de son dernier match avant sa longue blessure au genou, face au Sporting en Ligue des champions. Alors que Warren Zaïre-Emmery a parfaitement pris le relais dans l’entrejeu parisien, voilà a minima une rotation supplémentaire pour Luis Enrique avant un calendrier que les Parisiens ont décidé de surcharger pour leurs derniers mois. Un effectif presque complet qui tranche largement avec son adversaire de dimanche, alors que l’OL est plombé par les très nombreuses absences, notamment dans son secteur offensif.

C’est quoi ça ? Le mercato printanier ?

Pas de finale de Coupe d’Europe pour le PSG