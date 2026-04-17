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C’est l’hécatombe pour l’OL avant d’affronter le PSG

VM
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C’est l’hécatombe pour l’OL avant d’affronter le PSG

Les joueurs tombent tous comme des mouches à Lyon. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi à deux jours du choc contre le PSG, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca a acté plusieurs forfaits pour le déplacement au Parc des Princes.

« C’est toujours la même chose ! Toutes les conférences, s’est d’abord amusé Fonseca d’un rire jaune. Nous continuons avec des problèmes. Pour le match (contre le PSG), nous n’aurons pas Coco (Tolisso). Je savais que quand je l’ai utilisé le dernier match (contre Lorient), c’était un risque. Mais nous avions besoin de lui pour gagner le match. Il n’est pas prêt pour le match contre le PSG », a-t-il regretté.

Des absences en pagaille

En plus du capitaine des Gones, le coach portugais devra faire sans Pavel Šulc, Malick Fofana et Ernest Nuamah, tous blessés. Exclu après avoir pété un plomb contre Monaco le 22 mars dernier, Nicolás Tagliafico va purger son troisième et dernier match de suspension et sera donc absent.

La prochaine fois que l’OL sera au complet, Jean-Michel Aulas aura peut-être gagné la mairie de Lyon.

L’OL devra faire sans ses supporters à Paris

VM

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