La France se réveille avec une bonne nouvelle

Le réveil ne va pas être si terrible que ça. La France n’aura passé que deux petits mois à la tête du classement FIFA. En tête depuis début avril, les Bleus ont chuté de deux places après leur défaite face à la Côte d’Ivoire à la Beaujoire jeudi soir. Malgré son nul contre l’Irak, l’Espagne repasse devant et se classe deuxième. L’Argentine, elle, mène la danse grâce à ses 5,38 points d’avance sur la bande de Didier Deschamps.

Une bonne nouvelle pour les superstitieux

Cette nouvelle matinale pourrait bien soulager l’équipe de France et ses supporters, notamment les plus superstitieux. D’abord parce que ce classement est anecdotique et que les sélections ne se pavanent pas parce qu’elles sont à la première place. Ensuite, parce qu’aucune équipe en tête du classement FIFA au moment de commencer une Coupe du monde n’a soulevé la coupe à la fin de la compétition. En somme : gagner des rencontres amicales, c’est bien, remporter des matchs de Coupe du monde, c’est mieux.

L’Argentine sort donc des favoris ?

Deschamps juge son équipe ni trop belle, ni trop laide