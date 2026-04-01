La France est officiellement la meilleure nation du monde !

Même quand elle ne joue pas, la France gagne. Les Bleus vont retrouver la première place du classement FIFA dans les prochaines heures : vainqueurs de la Colombie dimanche, ils vont officiellement dépasser l’Espagne, qui a été neutralisée par l’Egypte à Barcelone ce mardi (0-0). Il fallait remonter à 2018 pour voir la France au sommet du classement mondial.

Luis de la Fuente avait aligné une équipe remaniée, mais solide, avec Lamine Yamal, Dani Olmo ou encore Ferran Torres pour faire la différence. Les champions d’Europe ont cependant été réduits au silence. Dans les autres matchs amicaux du soir, on notera le nul des Pays-Bas contre l’Equateur, avec un CSC de Willian Pacho (1-1), et la victoire du Sénégal face à la Gambie avec un but d’Ibrahim Mbaye (3-1).

Décidément, Sénégalais et Marocains se rendent coup pour coup.

Didier Deschamps met un vent à un géant