Pocognoli sur la sellette ?

Sept petits mois et puis s’en va ? Nommé entraîneur de l’AS Monaco en octobre dernier pour remplacer Adi Hütter, limogé après un début de saison raté, Sébastien Pocognoli pourrait déjà quitter le navire monégasque. Selon les informations de L’Équipe ce mardi, le club de la Principauté devrait mener une réflexion à l’issue de la saison quant à l’avenir du Belge de 38 ans.

Pocognoli a perdu la formule

Avant l’ultime journée de championnat ce dimanche soir, Monaco pointe à la 7e place en championnat et ne pourra pas finir plus haut qu’à la 6e position. Une situation sportive décevante qui fragilise l’ancien coach de l’Union saint-gilloise. Pourtant, avant ce sprint final mal négocié (seulement 5 points pris sur les 15 derniers possibles), « Poco » semblait enfin avoir trouvé la bonne formule pour son équipe. Déjà passée proche d’éliminer le PSG en barrages de Ligue des champions, l’ASM a enchaîné 7 succès de rang en Ligue 1 entre le 13 février et le 5 avril.

Une parenthèse enchantée qui a finalement été brutalement refermée par le cuisant revers sur la pelouse du Paris FC (4-1). C’est d’ailleurs ce que le board monégasque reproche à Pocognoli : son irrégularité. Depuis son arrivée sur le Rocher, celui qui met Monaco à l’amende à chaque match affiche un bilan décevant : 16 victoires, 9 nuls et surtout 12 défaites toutes compétitions confondues.

Alors, un Poco más ou adios ¿

Selon ce joueur, l’AS Monaco n’avait « pas sa place en Ligue des champions »