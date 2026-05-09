Pronostic Monaco Lille : analyse, cotes et prono [Ligue 1]

Pronostic Monaco Lille : Découvrez notre analyse du match avec un pari recommandé sur la victoire de Monaco en Ligue 1. Analyse des cotes et enjeux.

Informations clés Monaco est 6 e avec 54 points, en zone Ligue Conférence.

avec 54 points, en zone Ligue Conférence. Lille est 4 e avec 58 points, en course pour la C1.

avec 58 points, en course pour la C1. Monaco a concédé 10 buts en 5 matchs récents.

Lille est invaincu depuis 12 matchs en Ligue 1.

Monaco a remporté une seule des 5 dernières rencontres H2H.

Infos du match Stade Stade Louis-II (Fontvieille, Monaco) — capacité 18 523 Compétition France Ligue 1 Tour / Journée Journée 33 Entraîneur Monaco Sébastien Pocognoli Entraîneur Lille Bruno Genesio

Le contexte du match

Monaco accueille Lille ce dimanche pour un match crucial de la 33e journée de Ligue 1, avec des enjeux bien distincts pour chaque équipe. Actuellement 6e avec 54 points, Monaco cherche à consolider sa position pour une qualification en Ligue Conférence, bien que l’objectif de la Ligue des champions semble s’éloigner. En face, Lille, 4e avec 58 points, vise une place en C1 et est en meilleure forme récente. Les Monégasques restent sur une victoire à l’arraché contre Metz (2-1), mais ont montré des signes de faiblesse lors des précédentes rencontres. Lille, invaincu lors de ses cinq derniers matchs, a su briller en déplacement. Le match au stade Louis-II pourrait être décisif pour les ambitions européennes des deux équipes.

Lille en meilleure forme, Monaco sous pression

Forme Monaco

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-02 Metz 1-2 Monaco W 2026-04-25 Toulouse 2-2 Monaco D 2026-04-19 Monaco 2-2 Auxerre D 2026-04-10 Paris FC 4-1 Monaco L 2026-04-05 Monaco 2-1 Marseille W

Monaco a connu des hauts et des bas ces dernières semaines. Après une lourde défaite contre le Paris FC (1-4), l’équipe de Sébastien Pocognoli a redressé la barre avec une victoire contre Metz. Toutefois, les nuls face à Toulouse et Auxerre montrent une fragilité défensive, avec dix buts encaissés en cinq matchs. Les absences de plusieurs joueurs clés, comme Minamino et Salisu, continuent de peser sur l’effectif. Malgré ces défis, les Monégasques peuvent compter sur l’efficacité de Balogun devant le but pour espérer un résultat positif face à Lille.

Forme Lille

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-03 Lille 1-1 Le Havre D 2026-04-26 Paris FC 0-1 Lille W 2026-04-18 Lille 0-0 Nice D 2026-04-12 Toulouse 0-4 Lille W 2026-04-04 Lille 3-0 Lens W

Lille affiche une forme impressionnante avec trois victoires et deux nuls sur les cinq derniers matchs, notamment grâce à une défense solide qui n’a concédé qu’un seul but. Le retour en forme d’Olivier Giroud et une série de victoires en déplacement renforcent leur statut de prétendant à la Ligue des champions. Cependant, les récents nuls contre Nice et Le Havre à domicile montrent que les Dogues ne sont pas à l’abri d’un faux pas.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2025-08-24 Lille 0-1 Monaco 2025-02-22 Lille 1-2 Monaco 2024-10-18 Monaco 0-0 Lille 2024-04-24 Monaco 1-0 Lille 2023-10-29 Lille 0-2 Monaco

L’historique des confrontations récentes entre Monaco et Lille montre un léger avantage pour Lille, qui a remporté trois des cinq dernières rencontres. Cependant, les matchs ont souvent été serrés, avec des scores généralement faibles. La dernière victoire de Monaco remonte à avril 2024, à domicile, sur un score de 1-0.

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En conclusion, bien que Lille soit en meilleure forme, le match reste ouvert et Monaco, avec l’appui de son public, peut créer la surprise. Comme toujours, le football réserve son lot d’incertitudes et chaque rencontre est unique. Pour plus d’analyses, consultez notre pronostic Crystal Palace Shakhtar Donetsk.

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