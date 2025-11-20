Monaco et Lille boudent toujours l’arbitrage français

Les Rouges et Blancs, tous unis contre la vie cher l’arbitrage.

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont été invités ce mercredi par la FFF, dans le but d’une initiation à la VAR. L’objectif ? Que les clubs puissent davantage en apprendre sur le fonctionnement de la VAR et du rôle des arbitres, souvent critiqués notamment depuis le début de la saison.

Certains tauliers du championnats comme le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille ou l’Olympique lyonnais n’ont pas manqué à l’appel et ont notamment pu échanger sur le sujet. Pendant que d’autres écuries comme l’AS Monaco ou encore le LOSC sont les principales écuries absentes de ce rendez-vous d’initiation, qu’ils ont préféré boycotter.

Un boycott loin d’être anondin

Les Lillois et les Monégasques ne sont pas les seuls mauvais élèves à avoir séché ce cours. Metz, Strasbourg ou encore Angers ont aussi décliné l’invitation de la FFF. Mais les deux clubs attisent particulièrement l’attention à la fois par leur poids au sein du championnat, ainsi que par les raisons ayant entraîné ce refus.

Si Oliver Létang avait déjà annoncé son absence le mois dernier, ses multiples revendications à l’encontre de l’arbitrage en Ligue 1 comme en Ligue Europa justifient son désamour actuel de l’arbitrage. Ce qui lui a tout juste notamment valu une belle amende.

Un mode de réflexion identique pour Monaco, étant donné que le directeur général du club de la principauté Thiago Scuro, s’en était aussi pris à l’arbitrage lors la gifle infligée par le RC Lens (1-4), plus tôt dans le mois.

Annonce pour les sécheurs : le prochain cours est prévu en décembre prochain.

