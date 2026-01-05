S’abonner au mag
Pour Maxime Lopez, il est trop tôt pour parler de PSG-PFC comme d’un derby

Pour Maxime Lopez, il est trop tôt pour parler de PSG-PFC comme d’un derby

Un peu trop humble pour un mec exécrable.

Battus au Parc des Princes par le Paris Saint-Germain (2-1), les joueurs du Paris FC n’ont pas seulement perdu un match, ils ont surtout pris une piqûre de réalité. En zone mixte, le capitaine Maxime Lopez n’a pas voulu vendre du rêve à crédit. Oui, les deux clubs partagent la même ville, mais pour le reste, on est encore loin d’un vrai feuilleton digne d’un grand derby. « Oui, par rapport à la localisation des deux stades, mais aujourd’hui, il y a trop d’écart entre le PSG et le PFC. Nous, on doit se maintenir », déclare sans détour l’ancien Marseillais.

Le maintien avant le mythe

Alors forcément, parler de derby, ça fait saliver les micros et frémir les claviers. Mais Lopez préfère le concret au storytelling prématuré. « Après, on pourra peut-être écrire une histoire, déjà en Ligue 1 et créer un derby… Pour vous, la presse, ce serait beau, mais on en est au début du projet, ce serait prétentieux de parler de réel derby », a-t-il conclu. Donc avant de jouer les grands frères de Paname, le club de LVMH et RedBull a surtout une saison à sauver.

Il faut demander conseil aux féminines.

