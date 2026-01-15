S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J18
  • PSG-Lille

La tribune d’Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille

FL
La tribune d’Auteuil partiellement fermée pour PSG-Lille

Pour la réception de Lille, vendredi soir au Parc des Princes, une partie de la tribune Auteuil restera orpheline de ses habitués. La commission de discipline de la LFP a tranché ce mercredi en prononçant une fermeture partielle de la tribune pour un match ferme, avec effet immédiat. En cause : l’usage d’engins pyrotechniques lors de la victoire contre le Paris FC, le 4 janvier dernier (2-1).

La soirée en tribunes avait été électrique mais maîtrisée, la rencontre ayant pu se dérouler sans interruption ni débordements. Le club parisien paie en réalité aussi pour l’ambiance sonore. La reprise du chant « les rats », entonné en chœur par des supporters du PSG et du Paris FC, a également pesé dans la balance. Ce refrain bien connu, adressé à Marseille, comporte en effet des paroles à caractère raciste, déjà pointées du doigt à de nombreuses reprises ces dernières années.

Bonne nouvelle au moins pour la tribune Auteuil : cette sanction appliquée avec effet immédiat lui permet d’éviter une suspension lors du prochain rendez-vous à domicile, face à l’OM.

Ilan Kebbal : « On a piqué au moment où il le fallait »

FL

À lire aussi
01
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)
  • Coupe de France
  • 16es
  • PSG-PFC
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 3j
81
30

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!