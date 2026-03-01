Julián Alvarez délivre l’Atlético en toute fin de match

Oviedo 0-1 Atlético de Madrid

But : Alvarez (90e+4)

Peut-être avait-il vu comment faire en regardant Romelu Lukaku délivrer le Napoli face à la laterne rouge. Ou peut-être a-t-il banalement fait la sieste ou siroté du maté tout l’aprem. Reste que Julián Alvarez a une nouvelle fois délivré l’Atlético de Madrid en marquant le seul et unique du match face au Real Oviedo à la 94e minute de jeu au bout du temps additionnel.

Remplaçant au coup d’envoi, comme Antoine Griezmann, et opportuniste sur un ballon qui traînait dans la surface, l’attaquant argentin ne s’est pas manqué pour offrir trois points et un précieux succès à son équipe.

🕷️ ¡LA ARAÑA rescata la victoria para el @Atleti! LALIGAHighlights pic.twitter.com/zmzDsFmDEA — LALIGA (@LaLiga) February 28, 2026

Loin d’être impériaux, les hommes de Diego Simeone profitent tout de même de cette victoire pour accrocher une place sur podium, alors que Villarreal s’est incliné au Camp Nou plus tôt dans la journée. Les deux formations sont à 51 points, seulement séparées par une différence de buts favorable aux Madrilènes. Increvables ces Colchoneros !

