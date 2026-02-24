Un club de MLS force pour recruter Griezmann dès le mois de mars

La politique trumpiste, ça ne l’effraie pas. Alors qu’il retrouve quelques couleurs malgré des performances irrégulières avec l’Atlético de Madrid cette saison (pas de questions de statistiques ici), Antoine Griezmann serait proche de rejoindre Orlando City et la MLS à bientôt 35 ans. Une rumeur qu’on a l’impression d’avoir entendue un bon nombre de fois tant le champion 2018 ne cache pas son envie de finir sa carrière au pays de l’Oncle Sam : et si là, ça aboutissait vraiment ?

Comme l’informe The Athletic, le club floridien forcerait pour l’engager dès ce mois de mars et aurait dégoté les droits de découverte du natif de Mâcon afin d’être prioritaire dans les négociations en cas de lutte acharnée avec d’autres écuries pour s’attacher ses services. Et selon cette même source et confirmée par les informations de L’Équipe, ces négociations seraient déjà « avancées ». Antoine Griezmann concrétiserait donc bientôt SON rêve américain, n’en déplaise à Raphaël Quenard.

Les émissaires de la MLS dans la poche ?

Orlando City serait enclin à recruter le finaliste de l’Euro 2016 avant la fin du mercato étasunien, soit avant le 26 mars. Bon, ça semble assez délicat compte tenu de la saison des Colchoneros qui figurent quatrièmes de Liga, ont un pied en finale de la Coupe du Roi et qui sont pour l’instant toujours en lice en Ligue des champions.

Mais cet été, les discussions pourraient s’enflammer pour Griezmann compte tenu de la situation. En effet, L’Équipe souligne que l’ex-international français aurait rencontré les émissaires de la Ligue nord américaine et que d’autres clubs se seraient positionnés pour l’attirer (Los Angeles FC et San Diego entre autres).

Griezmann, Messi, Busquets, Suárez… La MLS, ça ne ressemblerait pas de plus en plus à un remake tout moisi de la Liga des années 2010 ?

