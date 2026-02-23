Un joueur amateur d’Istanbul sauve une mouette de la mort grâce à un massage cardiaque

Quand on vous dit qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre les gestes qui sauvent… Ce week-end personne, ou presque, n’a fait attention au match entre Mevlanakapı Güzelhisarspor et İstanbul Yurdumspor. C’est bien dommage, car cette rencontre comptant pour le titre d’İstanbul 1. Amatör Ligi a été une illustration parfaite de l’expression « tous les héros ne portent pas de cape. »

Alors qu’on joue la 23e minute, le gardien des visiteurs effectue un banal dégagement, sauf que son ballon en cloche vient heurter de plein fouet une mouette qui avait le malheur de voler un peu trop bas. Le verdict est sans appel : sous la violence du choc, le piaf s’effondre sur la pelouse et s’apprête à passer l’arme à gauche.

Réflexe salvateur

Mais c’était compter sans la prompte intervention du capitaine de Yurdurumspor. Gani Catan, c’est son nom, se précipite alors vers le pauvre animal et, sans réfléchir, se met à pratiquer un massage cardiaque sur son abdomen, d’abord à l’aide de deux doigts, puis, voyant que cela ne suffit visiblement pas pour le réanimer, à l’aide de ses deux mains.

Entouré de ses coéquipiers, Catan s’acharne pendant deux minutes qui paraissent interminables, puis, sa mission accomplie, emporte la mouette rescapée en dehors du terrain pour la confier au service médical qui n’avait sûrement pas compté sur une telle intervention par un banal dimanche de foot amateur.

Malheureusement pour le héros du jour, son équipe s’est inclinée aux tirs au but (4-2) et a vu le titre de la ligue locale lui échapper. « Nous avons perdu le championnat, mais aider à sauver une vie est une bonne chose. C’est même plus important que de remporter le titre », a philosophé le capitaine après la rencontre.

En revanche, les hooligans de Brighton auraient déjà menacé le gardien de sévères représailles.

Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid-Benfica