Empêtré dans un scandale, un club turc se retrouve avec dix-sept joueurs suspendus

Tu peux avoir un joueur suspendu dans son effectif… mais pas dix-sept.

C’est pourtant la situation improbable dans laquelle se retrouve le club d’Agrispor. Jusqu’ici quasiment inconnu en dehors de la Turquie, ce club de quatrième division vient de se retrouver sous les projecteurs pour une bien mauvaise raison : un vaste scandale de paris truqués qui secoue tout le football turc.

La semaine dernière, la Fédération turque de football (TFF) a suspendu 637 joueurs évoluant en quatrième division, qui compte 64 équipes. Ces sanctions s’ajoutent à celles déjà infligées à 25 joueurs de première division et plus de 350 autres des deuxième et troisième divisions, tous impliqués dans des paris illégaux.

149 arbitres concernés

Particulièrement concerné par ce fléau, Agrispor en a pris plein la tronche : dix-sept de ses joueurs ont été reconnus coupables de pratiques illégales et suspendus pour des durées allant de 45 jours à douze mois. Résultat : l’entraîneur ne dispose plus que de sept joueurs valides dans son effectif. Il a annoncé qu’il fera appel à l’équipe réserve pour pouvoir aligner un onze complet. « Nous continuerons à nous battre coûte que coûte », a promis le club lundi soir sur Facebook.

Le scandale ne se limite pas aux joueurs : 149 arbitres ont eux aussi été épinglés pour paris illégaux. Six d’entre eux, ainsi que le président du club de première division Eyüpspor, ont même été placés en détention provisoire le 10 novembre dans le cadre de l’enquête.

