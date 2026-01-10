S’abonner au mag
  • Trophée des champions
  • PSG-OM (3-3, 4-1 TAB)

Aubameyang hanté par son « mauvais choix final » lors du Trophée des champions

JB
Aubameyang hanté par son «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>mauvais choix final<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» lors du Trophée des champions

Un crochet sur Pacho qui ne passe pas, une ultime contre-attaque adverse, l’égalisation parisienne dans les dernières secondes puis, au bout, une séance de tirs au but perdue par l’OM : Pierre-Emerick Aubameyang a vécu un petit cauchemar, jeudi à Ardiya (Koweït), lors de la fin de partie du Trophée des champions. Vendredi, sur Instagram, l’international gabonais s’est adressé aux supporters marseillais et a laissé parler sa « déception de la défaite, du mauvais choix final et de tout ce qui s’ensuit ».

« Ça fait mal d’encaisser depuis plusieurs semaines, mois, échec après échec, mais j’ai la foi, c’est ce qui a fait ma force toute ma vie, ne l’oubliez pas ! Je n’ai pas dit mon dernier mot et pour cette équipe je donnerai tout jusqu’au bout ! », écrit-il. Cette saison, Aubame (36 ans) facture 8 buts en 22 apparitions avec l’OM.

C’est la Fédération gabonaise qui doit se réjouir de cette mauvaise passe.

Pic d’audience sur Ligue 1+ pour le Trophée des champions

JB

