  France
  Olympique de Marseille

Un cabinet de conseil permettra à l'OM de choisir son futur président

UL
Un cabinet de conseil permettra à l’OM de choisir son futur président

Medhi charbonne toute l’année ! Démissionnaire de son poste de dirlo du foot de l’OM puis reconduit à son poste, Medhi Benatia a des choses à dire. Il a choisi le JDD nouvelle version pour expliquer cet appel / contre-appel digne des grands de ce monde. Alors que l’OM accueille Lyon dans un match de Ligue 1 crucial et que le club a annoncé la nomination d’Alban Juster au titre de président du directoire par intérim, le JDD indique que l’OM recherchera un nouveau président cet été. Le club devrait faire appel à un cabinet de recrutement afin de trouver le successeur de Pablo Longoria pour la saison prochaine, précise le canard.

Si Frank demande

« Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions, explique de son côté Benatia. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion [de départ, NDLR] mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir. » 

Phèdre et Britannicus peuvent rester tout en haut alors.

Quel capitaine pour l’OM de Habib Beye ?

UL

