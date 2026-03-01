La Ligue des champions asiatique reportée après les bombardements

Infantino n’a pas pu empêcher les bombardements avec son meilleur ami ? Les tensions au Liban et dans plusieurs pays du Moyen-Orient bouleversent la planète foot. La confédération asiatique de football a par exemple annoncé le report des matchs de Ligue des champions. Cette décision a été prise pour les pays de la zone ouest du continent, touchée par les bombardements.

Le match phare des huitièmes de finale est reporté

De nombreuses rencontres féminines et masculines étaient prévues ce dimanche et de lundi. Le club d’Al-Duhail, où évolue Benjamin Bourigeaud, Jean-Charles Castelletto et d’autres anciens de Ligue 1, devait affronter les Saoudiens d’Al-Ahli, où jouent Enzo Millot et Valentin Atangana, dans le cadre des huitièmes de finale de la compétition.

Si le foot passe au second plan, c’est parce que les États-Unis et Israël ont décidé de mener des opérations militaires d’envergure en Iran. Ali Khamenei, guide suprême du pays, a été tué. L’Iran a annoncé la mort de plus de 100 civils et 40 jours de deuil, dans ce que l’ONU qualifie de « crime de guerre et crime contre l’humanité ».

Il n’y a pas que le foot dans la vie, quand il y a la vie.

Après les bombardements, l’Iran penserait à se retirer du Mondial 2026