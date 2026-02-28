S’abonner au mag
  • France
  • Montpellier (F)

Les féminines de Montpellier vont affronter le PSG à la Mosson

JF
Réactions
Les féminines de Montpellier vont affronter le PSG à la Mosson

La Mosson de retour en première division ! Actuellement à la lutte pour ne pas descendre en deuxième division, Montpellier, neuvième d’Arkéma Première Ligue avec 9 points (ex-aequo avec Lens et Saint-Étienne) met toutes les chances de son côté pour inverser la tendance. Alors qu’elles reçoivent le PSG le 22 mars prochain, les Héraultaises pourront compter sur un public vraisemblablement un peu plus nombreux que d’habitude.

En effet, le club a annoncé que cette rencontre aurait lieu dans l’historique stade de la Mosson. Avec des places à partir de cinq euros, les tickets devraient en plus partir assez vite et donc promettre une belle ambiance pour la réception des actuelles cinquièmes du championnat.

Une délocalisation loin d’être anodine puisque cela signifie que chacune des 12 formations de première division aura évolué au moins une fois dans un stade de 10 000 places ou plus pour la deuxième saison consécutive, une première. Une bonne nouvelle de plus après l’annonce de l’OM comme quoi ses féminines évolueront elles aussi prochainement au Vélodrome.

Prochaine étape, pérenniser ces délocalisations non ?

Montpellier réagit aux accusations de racisme

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
127
43

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.