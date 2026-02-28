Les féminines de Montpellier vont affronter le PSG à la Mosson

La Mosson de retour en première division ! Actuellement à la lutte pour ne pas descendre en deuxième division, Montpellier, neuvième d’Arkéma Première Ligue avec 9 points (ex-aequo avec Lens et Saint-Étienne) met toutes les chances de son côté pour inverser la tendance. Alors qu’elles reçoivent le PSG le 22 mars prochain, les Héraultaises pourront compter sur un public vraisemblablement un peu plus nombreux que d’habitude.

En effet, le club a annoncé que cette rencontre aurait lieu dans l’historique stade de la Mosson. Avec des places à partir de cinq euros, les tickets devraient en plus partir assez vite et donc promettre une belle ambiance pour la réception des actuelles cinquièmes du championnat.

Une délocalisation loin d’être anodine puisque cela signifie que chacune des 12 formations de première division aura évolué au moins une fois dans un stade de 10 000 places ou plus pour la deuxième saison consécutive, une première. Une bonne nouvelle de plus après l’annonce de l’OM comme quoi ses féminines évolueront elles aussi prochainement au Vélodrome.

Avec les annonces de l'OM et du MHSC, qui joueront au Vélodrome et à la Mosson en mars, les 12 clubs d'#ArkemaPL vont jouer au moins un match dans un stade d'une capacité d'au moins 10 000 personnes pour la 2e saison de suite. Chose qui n'était jamais arrivé avant cela. Progrès. pic.twitter.com/9OdkDvJnVG — Daniel Marques (@Daniel_MRQ) February 28, 2026

Prochaine étape, pérenniser ces délocalisations non ?

