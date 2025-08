Laurent Nicollin souhaite vendre la section féminine de Montpellier

Camille Abily, Sonia Bombastor et les championnes de France 2005 dans la paillade ?

Comme à Lyon, le Montpellier Hérault Sport Club devrait céder sa section féminine. Midi Libre annonce la nouvelle : Laurent Nicollin est en passe de vendre ses parts à des repreneurs anglo-saxons, entrés en négociation avec la présidence depuis plusieurs mois. L’argument financier est avancé. « Cela ne s’est pas fait de gaieté de cœur, précise l’actuel président de Montpellier au journal. Il n’y a absolument aucun revenu financier. On se glorifie du football féminin mais il n’y a pas d’argent, il n’a pas de revenus publicitaires, il n’y a rien. Ça ne se développe pas. Il y a 500 à 600 personnes au stade, on n’arrive pas à créer le truc. » Pourtant sixième de Première Ligue cette saison, la section féminine paie les mauvais résultats du club et la baisse du train de vie de l’équipe masculine, reléguée en Ligue 2 cet été.

L’homme d’affaires a ensuite sorti la calculette pour justifier son choix. « C’était presque 3 millions d’euros par an. Des petites jusqu’aux grandes. C’est sûr qu’on aurait pu se dire on met 5 millions et on recrute des joueuses. Si tu as une équipe qui joue tous les matches, à La Mosson, devant 10 000 personnes, tu peux dire oui, je vais mettre des salaires importants, je fais des choses, je développe le football féminin. Si c’est pour réduire la voilure à 1,8 M€, avoir une équipe qui balbutie… » Son père avait lui-même créé la section féminine du MHSC en 2001.

Les femmes vraiment pas d’abord.

