Paris bat Montpellier et colle aux basques lyonnaises

Paris démarre bien.

Au lendemain de la victoire lyonnaise sur la pelouse de Fleury, le PSG n’a, à son tour, pas loupé son début de championnat en battant Montpellier à l’extérieur (3-1), restant dans le sillage des favorites pour le titre. Dans le sillage de Jeux olympiques réussis d’un point de vue individuel, Marie-Antoinette Katoto a ouvert le score après 20 minutes de jeu, secondée juste avant la pause par Grace Geyoro. Porté par son duo d’historiques, Paris a triplé la mise en fin de match grâce à Korbin Albert d’un joli centre-tir avant qu’Ella Palis ne réduisent le score dans les arrêts de jeu. Un succès bien construit pour des Parisiennes dominatrices dans l’ensemble, face à une très jeune équipe montpelliéraine.

Emmenées par leur nouvel entraineur Fabrice Abriel, les Parisiennes entament du bon pied un championnat qu’elles ambitionneront une nouvelle fois de gagner. Plus tôt dans l’après-midi, Strasbourg et Dijon se sont tenus en échec (0-0), Nantes a battu Le Havre (1-0) et Saint-Étienne a fait tomber Reims (2-1). Suite et fin de cette première journée dimanche à 14h30, avec Guingamp qui reçoit le PFC.

Prochaine étape pour Paris, remonter deux buts d’écart contre la Juventus.

