Lyon colle un set à Fleury pour le premier match de la saison de Première Ligue

FC Fleury 2 – 6 Olympique lyonnais

Buts : Kamczyk (1re, 46e) pour les Lionnes // Dumornay (22e, 43e), Horan (32e, SP, 58e), Gilles (75e), Diani (80e) pour les Fenottes

Hat trick de doublés

Une semaine après la reprise de la Seconde Ligue, c’est au tour de la désormais nommée Première Ligue de reprendre ses droits. Pour cette grande première, les Lyonnaises se sont imposées face à Fleury 6 à 2, et s’emparent donc déjà de la tête du classement. Pas le temps de s’installer qu’Ewelina Kamczyk venait d’inscrire le premier but de la saison au bout de 21 secondes de jeu, nouveau record puisque les Fenottes n’avaient jamais encaissé de but aussi tôt dans une rencontre (1-0, 1re).

Des Lyonnaises à réaction

Assommées par ce but rapide, les Lyonnaises ont eu du mal à entrer dans leur partie, en particulier dans le secteur défensif. Pour autant, les Fenottes ont commencé petit à petit à porter le danger sur les cages floriacumoises. C’est Melchie Dumornay qui est parvenue à égaliser en bénéficiant de la mauvaise sortie d’Emma Francart sur le centre de Sofie Svava (1-1, 22e). De plus en plus dangereux, l’OL est parvenu à renverser le score grâce au penalty parfaitement exécuté par Lindsey Horan, après que sa frappe a été contrée illicitement par Sarah Kassi (1-2, 32e). Rarement trouvée mais décisive sur chacune de ses prises de balle, « Corventina » s’est offert le premier doublé de la saison en championnat (1-3, 43e).

Mais comme en première période, Fleury est venu réduire le score dès la première minute du second acte, une nouvelle fois grâce à Kamczyk qui a surpris Endler d’un superbe enroulé pour inscrire un doublé à son tour (2-3, 46e). Et comme en première période, la réaction lyonnaise ne s’est pas fait attendre puisque Horan est venue redonner deux buts d’avance aux siennes sur une volée acrobatique, s’offrant à son tour un doublé (2-4, 58e). Vanessa Gilles de la tête (2-5, 75e), puis Kadidiatou Diani sont venues parachever le festival offensif des Fenottes (2-6, 80e).

On retiendra les buts, moins la playlist musicale de Fleury.

FC Fleury 91 (4-3-3) : Francart – Meffometou, Diakité, Jaurena, Fernandes – Kassi (Mazo, 78e), Dafeur, Kamczyk – Louis (Fontaine, 67e), Traoré (Ben Khaled, 88e), Robert (Konan, 77e). Entraîneur : Frédéric Biancalani.

Olympique lyonnais (3-4-3) : Endler – Carpenter, Gilles, Svava (Sylla, 86e) – Damaris, Marozsán (Becho, 77e), Van de Donk (Däbritz, 67e), Horan (Sombath, 86e) – Chawinga (Le Sommer, 67e), Diani, Dumornay. Entraîneur : Joe Montemurro.

