L’ancien international colombien Jorge Bolaño décède tragiquement à 47 ans

Tristesse en Colombie.

Jorge Bolaño, international colombien entre 1995 et 2003, est tragiquement décédé ce dimanche dans son pays natal à Cucuta. Âgé de 47 ans, le Colombien a été victime d’un infarctus alors qu’il participait à une fête d’anniversaire. De nombreux hommages se multiplient ces dernières heures en sa mémoire.

« Bolañito », comme il se faisait appeler, avait rejoint l’Europe en 1999 après sept ans sous les couleurs de l’Atlético Junior. C’est à Parme qu’il rencontre Gianluigi Buffon, qui n’a pas manqué de lui rendre hommage dans un post Instagram. « Jorge était un ami et un coéquipier inoubliable, un taulier dans un vestiaire de champions extraordinaires, partage le portier italien. Nous avons joué et gagné ensemble durant les années d’or d’une grande équipe de Parme. Sur le terrain, il s’est battu sans se ménager. En dehors, je me souviens avec tendresse de sa convivialité et de son humanité qui ont fait de lui un exemple. »

Au cours de ses 34 matchs avec la sélection colombienne, Jorge Bolaño avait disputé la Coupe du monde 1998 en France, où il avait vu ses coéquipiers en club Lilian Thuram et Alain Boghossian soulever le trophée.

L’homme au mulet fou parcourt l’Italie en rejoignant la Sampdoria en 2002 puis Lecce en 2003, avant de revenir sur sa terre d’accueil européenne, à Parme. « Aujourd’hui, tout le Calcio de Parme se mobilise autour de la famille de Jorge qui, à 47 ans, s’en est allé en laissant un vide insurmontable. Au revoir, Jorge… à jamais gialloblu ! », a communiqué le club de Serie A ce lundi. Il signe à Modène en 2007 avant de rentrer au bercail, chez lui, à Cucuta Deportivo en 2010.

