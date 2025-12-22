Chelsea humilie Liverpool

Les Blues jouent dans une autre catégorie que Liverpool.

En quart de finale de la Women’s League Cup entre Chelsea FC et Liverpool FC, les Blues ont donné une véritable leçon aux Reds. Dimanche, lors de la démonstration éclatante (9-1) de Chelsea, la Suédoise Johanna Rytting Kaneryd s’est particulièrement illustrée. C’est elle qui a notamment inscrit le but du 5-0 juste après la pause. La défenseure Jenna Clark a bien réduit l’écart pour Liverpool en portant le score à 1-5, mais les Blues ont ensuite ajouté quatre buts en l’espace d’un quart d’heure, manquant d’un rien d’atteindre un score à deux chiffres. Le résultat aurait même pu être plus lourd encore si deux buts de Chelsea n’avaient pas été refusés pour des fautes offensives.

Une rencontre aux rapports de force déséquilibrés

En définitive, la victoire des Londoniennes n’avait rien de surprenant. Elles dominent en effet le football anglais féminin depuis plusieurs années, remportant la Women’s Super League lors de chacune des six dernières saisons et réalisant également le triplé national (championnat et deux coupes) lors du dernier exercice.

Cependant, l’ampleur de la défaite, combinée aux résultats en championnat, devrait sérieusement inquiéter les dirigeants du Liverpool FC. En Women’s Super League, les Reds occupent la dernière place du classement et n’ont toujours pas remporté la moindre victoire après onze rencontres. Si un redressement rapide n’intervient pas, la relégation menace clairement le club de la Mersey.

Alerte rouge à Liverpool.

Chelsea tient tête au Barça