Chelsea marche sur St. Polten et talonne l’OL

Le coup de folie pour Bompastor !

« T’as rien compriiiiiiis. Quand tu dis que c’est une mélodieeeeee. » Le Chelsea de Sonia Bompastor s’est rendu en Autriche pour retrouver la victoire, après son match nul à Arsenal en championnat, et l’a fait dans la bonne humeur. L’air de la Basse-Autriche est vivifiant, puisque les Londoniennes en ont mis six à Sankt Pölten (6-0). Chelsea signe sa plus large victoire en Ligue des champions depuis la double confrontation contre les Albanaises de Vllaznia, en 2022, et un 7-0 infligé à l’aller. En Autriche, quatre buts ont été inscrits en seconde période, dont deux par son inévitable capitaine australienne, Samantha Kerr. La Française Sandy Baltimore a joué toute la rencontre. Chelsea passe deuxième du classement de la phase de ligue, deux points derrière l’OL Lyonnes, et accueille Barcelone pour son prochain match en C1. « C’est pas finiiii, folieeee. »

Plus tôt dans la soirée, Vålerenga est allé s’imposer à Rome (1-0), qui n’a toujours pas gagné. Les Norvégiennes accueilleront le Paris FC mi-décembre.

Déplacement casse-gueule, ça se sent.

Le Chelsea de Sonia Bompastor égale un record

