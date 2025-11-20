Chelsea tient tête au Barça

S’abonner au mag
  • C1 (F)
  • J4
  • Chelsea-FC Barcelone (1-1)

FG
  Chelsea 1-1 FC Barcelone

Buts : Carpenter (16e) pour les Blues // Pajor (24e) pour les Blaugrana

Londoniennes et Catalanes se quittent bonnes amies.

Au terme d’un match engagé marqué par un but spectaculaire de part et d’autre, Chelsea et le Barça partagent les points en Angleterre. C’est l’Australienne Ellie Carpenter qui avait décidé d’allumer la première mèche de la soirée, une frappe aussi soudaine que somptueuse en pleine lucarne d’une Cata Coll restée impuissante (1-0, 16e). Vexées de se faire voler la vedette, les Barcelonaises réagissaient moins de dix minutes plus tard, par l’intermédiaire de la Polonaise Ewa Pajor, qui expédiait le ballon sous la barre, du gauche, à la suite d’un léger cafouillage de la défense londonienne (1-1, 24e).

Si les joueuses de Sonia Bompastor regretteront plusieurs grosses occasions manquées ainsi qu’un but finalement invalidé, nul doute que Chelsea saura se satisfaire de ce bon point pris face à l’ogre barcelonais, toujours leader de cette Ligue des champions féminine, mais désormais talonné par l’OL Lyonnes. Les Blues, 6es du classement ce soir avec huit points, restent bien placées pour la qualification au tour prochain.

Pas de fucking disgrace, cette fois.

Les autres résultats de la soirée :

  FC Twente 0-4 Atlético Madrid

Buts : Sarriegi (29e), Bartel (41e), Jensen (67e) et Benitez (85e) pour les Madrilènes

  OH Louvain 1-1 AS Rome

Buts : Conijnenberg (71e, sp.) pour Leuven // Viens (18e) pour la Roma

