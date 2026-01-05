S’abonner au mag
  • France
  • AS Monaco

Fin de saison pour Mohammed Salisu

JD
Fin de saison pour Mohammed Salisu

Sale issue pour Salisu.

Touché au genou gauche en fin de match contre l’Olympique lyonnais, Mohammed Salisu ne se relèvera pas. Du moins, pas tout de suite. Ce lundi soir, le club principautaire a publié un communiqué indiquant que son défenseur sera absent jusqu’à la fin de la saison après des examens qui ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur.

A la blessure du Ghanéen de 26 ans, il faut ajouter celles de Lukas Hradecky, Takumi Minamino, Paul Pogba et Christian Mawissa. Pour ne rien arranger, le budget de l’ASM est limité et le carnet de chèques ne pourra donc pas trop chauffer pendant le mercato hivernal.

Sébastien Pocognoli doit encore se demander ce qui lui a pris de quitter l’Union saint-gilloise aussi vite.

Les tops et les flops de Monaco-Lyon

JD

