Une voix qui compte. Lilian Thuram a répondu au sujet des insultes racistes subies par Vinícius pour L’Équipe. Le champion du monde 1998 est revenu sur l’essence du racisme et sur la gravité des propos dont est accusé Gianluca Prestianni, déplorant notamment les doutes émis quant aux plaintes des victimes. Pour rappel, l’ancien défenseur est à l’origine d’une fondation engagée contre le racisme qui porte son nom.

Très remonté contre ce qui s’est produit ce mardi soir, Lilian Thuram regrette que les victimes soient les personnes qui se justifient le plus. « Mais pourquoi ne croit-on pas ces deux joueurs ? Parce que la parole des hommes noirs n’est pas fiable ? questionne-t-il. Cet épisode en dit beaucoup sur l’histoire du racisme. C’est à chaque fois pareil, tu dénonces un acte dont tu as été victime et c’est de toi dont on doute, c’est comme pour les femmes victimes de violences ou de viols. »

Mourinho cristallise « un sentiment de supériorité et de narcissisme blanc »

Après avoir expliqué que le problème du racisme n’est pas assez bien traité par les personnes censées s’en occuper, Thuram fustige José Mourinho, qui a critiqué la célébration du Brésilien. « Il y a dans ce jugement un sentiment de supériorité et de narcissisme blanc, explique-t-il. L’acte de racisme dont a été victime Vinícius n’est pas lié à son comportement, mais à la couleur de sa peau. »

Le militant commente ensuite l’un des effets de la racialisation et souligne l’humilité à adopter pour la population blanche : « Quand tu n’as pas subi ça parce que tu es blanc, tu ne peux pas comprendre, donc écoute ceux qui souffrent du racisme et ne viens pas leur raconter comment ils doivent se comporter, car ce comportement cultive encore plus ton sentiment de supériorité. »

Pour que la honte change de camp.

