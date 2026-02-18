Grâce à Schick, Leverkusen bien parti pour se qualifier

Olympiakós 0-2 Leverkusen

Buts : Schick (60e et 63e) pour les Allemands

C’est Schick. Cet Olympiakós – Leverkusen n’a pas été très disco funk, mais qu’importe, puisqu’un artiste a illuminé la soirée. En trois minutes, Patrik Schick a marqué deux buts au Pirée, confirmant sa bonne forme et aidant Leverkusen à prendre une belle option sur la qualification.

Dans ce remake de l’avant-dernière journée de la phase de ligue, remporté 2-0 par les Grecs, les locaux ont d’abord poussé, pressé et mis un peu de folie, à l’image de cette belle frappe de Gelson Martins (25e). Mais les coéquipiers de l’ancien Monégasque, qui restaient sur trois victoires d’affilée en Ligue des champions, sont tombés sur une équipe du Bayer bien organisée. Les Allemands ont attendu le réveil de Pat’ Schick, qui a fait la différence en seconde période, d’un face-à-face (0-1, 60e) et d’un beau coup de casque (0-2, 63e). Les Allemands devraient affronter le Bayern ou Arsenal en huitièmes de finale.

Sauf si.

