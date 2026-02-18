Habib Beye va pouvoir signer à l’OM

Cette fois-ci, c’est la bonne. Alors que Habib Beye a été écarté de son poste d’entraîneur par le Stade rennais le 9 février dernier, son licenciement définitif traînait en longueur, les deux parties ne trouvant pas d’accord.

Après l’échec d’une procédure de conciliation devant la commission juridique de la Ligue mardi après-midi, la phase de blocage semble enfin terminée : comme le rapportent RMC Sport et L’Équipe, Rennes a finalement notifié Habib Beye de son licenciement ce mercredi après-midi.

Le jeu des chaises musicales attendu depuis plusieurs jours devrait donc enfin débuter. Alors que Franck Haise s’est officiellement assis sur la banc des Bretons ce mercredi, Habib Beye est désormais attendu à Marseille pour parapher son nouveau contrat et diriger son premier match face à Brest, ce vendredi.

La Commanderie trépigne d’impatience.

