La Fédé va mettre les moyens sur la Ligue 3

La Fédé va mettre les moyens sur la Ligue 3

Le nerf de la guerre. Après le Comex de mardi, Philippe Diallo a dévoilé les contours de la Ligue 3, remplaçant l’actuel National à partir de la saison prochaine. Le président de la FFF a assuré que des moyens relativement importants allés être mis sur ce championnats. « 11 millions d’euros seront consacrés à cette division. Ces sommes seront ventilées à travers la licence club, ainsi que des aides aux déplacements et à la relégation », a-t-il indiqué, d’après des propos rapportés par L’Équipe.

Sur quelle chaîne ?

La troisième division pourrait également devenir un laboratoire en termes d’arbitrage. Diallo a indiqué le souhait de la Fédé d’innover « pour lutter notamment contre les pertes de temps » ou encore « en instaurant la possibilité d’exclusions temporaires ». Là encore, l’argent devrait être injecté, alors que la FFF a déjà adressé un dossier à l’IFAB (instance chargée des lois du jeu) en espérant que ces mesures soient validées.

Après les nombreux couacs de la Ligue 1 ces dernières années, la question des droits TV de cette Ligue 3 peut rapidement devenir épineuse. Pour l’heure, le boss de la Fédération se veut rassurant quant aux potentiels diffuseurs : « Plusieurs d’entre eux sont déjà intéressés. »

Tant que ce n’est pas Mediapro, ça va.

