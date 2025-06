Officiel : la troisième division française change de nom et devient la Ligue 3

Jamais deux sans trois.

En janvier dernier, des rumeurs annonçaient que le championnat National, la troisième division française, serait rebaptisé « Ligue 3 ». Ce qui coule de sens puisque la Ligue 1 est la première division, et la Ligue 2 la deuxième. Tous ces changements concernant le National ont été validés ce samedi 14 juin 2025, lors de l’assemblée fédérale d’été au sein de la Fédération française de football, publiés ce mardi et seront effectifs à compter de la saison 2026-2027.

18 équipes et des plays-offs

Cette décision de la FFF répond à une demande de longue date des clubs de National, confrontés à des difficultés économiques, à une exposition médiatique limitée et à un manque de stabilité structurelle. Ces dernier souhaitaient uniformiser les règles et à offrir un environnement plus attractif et pérenne pour les clubs, les joueurs et les supporters.

La Ligue 3 sera composée de 18 clubs qui auront un statut professionnel fédéral, restant sous la gestion de la FFF, contrairement aux Ligues 1 et 2 qui dépendent de la LFP (pour le moment). Parmi les innovations envisagées figurent l’instauration d’un salary cap pour limiter les écarts financiers entre clubs, l’introduction de quotas de joueurs formés localement et la sonorisation des arbitres.

Il y aura également deux montées directes en Ligue 2 et la troisième accession se jouera via un système de play-offs, impliquant les équipes classées de la 3e à la 6e place, puis un barrage contre le 16e de Ligue 2. Trois descentes directes sont également prévues.

Dernier suspens : est-ce que Bordeaux connaîtra un jour ce niveau ?

