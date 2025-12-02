Crise des droits TV en Belgique : vers une faillite de certains clubs ?

Nouvel épisode de la saga DAZN en Belgique.

Une semaine après que DAZN a annoncé la rupture de son contrat avec la Jupiler Pro League concernant la diffusion des matchs du championnat, le président de la ligue belge est sorti du bois pour alerter du gros danger qui plane sur les clubs.

DAZN continue à diffuser les matchs

Interrogé par La Tribune, le président Lorin Parys déplore une « catastrophe potentielle » pour les clubs du Plat Pays : « Si DAZN ne paie pas le montant prévu dans les contrats, il existe un risque que certains fassent faillite. C’est un désastre. On espère avoir une réponse du tribunal d’ici la fin de l’année 2025. »

Alors que des nouvelles négociations étaient annoncées, le président Parys a tenu à mettre les choses au clair : « Toute négociation est vouée à l’échec. Ils ont expliqué qu’ils ne paieront plus, ce qui veut dire qu’on va exiger l’exécution du contrat devant la justice. »

Selon le spécialiste des droits TV Pierre Maes qui a parlé à la RTBF, un nouveau contrat réduirait de moitié le montant des droits, qui sont actuellement de 84 millions d’euros. En attendant la décision judiciaire, le diffuseur britannique a annoncé qu’il continuera à diffuser les matchs jusqu’à la fin de la saison.

Une petite idée, au pif, pour s’en sortir : Jupiler Pro League + !

La crainte d’un écran noir pour le football belge