S’abonner au mag
  • Belgique

Les fumigènes bientôt autorisés en Belgique ?

EA
Les fumigènes bientôt autorisés en Belgique ?

Un dossier qui brûle. Les fumigènes bientôt autorisés en Belgique ? Pas encore, mais, selon Het Laatste Nieuws, le ministre belge de la Sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin (Mouvement réformateur) soutient le lancement d’un projet pilote visant à autoriser les appareils pyrotechniques dans les stades du Plat Pays.

De manière encadrée bien sûr, il ne faut pas déconner. « Il n’est pas question de transformer nos stades en monastères. Le football doit rester une fête », explique le ministre. L’usage de la pyrotechnie sera restreint à des zones et à des moments précis. Premièrement testé auprès de quelques clubs, ce projet vise, à terme, à faire de la pyrotechnie « une partie durable d’une expérience de stade sécurisée ».

Du silence dans les stades

Attention à ne pas y voir que du feu, cet encadrement rentre dans le cadre d’une réforme de la loi sur le football qui vise également à durcir les sanctions et à renforcer les contrôles dans les stades belges. En réaction, des groupes de supporters, de différentes équipes, étaient restés silencieux les douze premières minutes de plusieurs matchs en signe de mécontentement. Le douzième homme craint des mesures excessives comme, par exemple, la reconnaissance faciale pour l’accès au stade.

En France, les animations pyrotechniques encadrées ont déjà été testées, sans succès. Problème, une utilisation dite « abusive » de fumis est sanctionnable (et souvent sanctionnée) et, puisque supporterisme peut rimer avec protestation, certains ultras dépassent volontairement la limite. On arrive donc dans une situation où au plus les répressions seront fortes, au plus les réponses le seront aussi.

No pyro, no party.

Hans Vanaken : « Je ne suis pas toujours un exemple pour les jeunes »

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!