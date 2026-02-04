Un dossier qui brûle. Les fumigènes bientôt autorisés en Belgique ? Pas encore, mais, selon Het Laatste Nieuws, le ministre belge de la Sécurité et de l’Intérieur Bernard Quintin (Mouvement réformateur) soutient le lancement d’un projet pilote visant à autoriser les appareils pyrotechniques dans les stades du Plat Pays.

De manière encadrée bien sûr, il ne faut pas déconner. « Il n’est pas question de transformer nos stades en monastères. Le football doit rester une fête », explique le ministre. L’usage de la pyrotechnie sera restreint à des zones et à des moments précis. Premièrement testé auprès de quelques clubs, ce projet vise, à terme, à faire de la pyrotechnie « une partie durable d’une expérience de stade sécurisée ».

Du silence dans les stades

Attention à ne pas y voir que du feu, cet encadrement rentre dans le cadre d’une réforme de la loi sur le football qui vise également à durcir les sanctions et à renforcer les contrôles dans les stades belges. En réaction, des groupes de supporters, de différentes équipes, étaient restés silencieux les douze premières minutes de plusieurs matchs en signe de mécontentement. Le douzième homme craint des mesures excessives comme, par exemple, la reconnaissance faciale pour l’accès au stade.

En France, les animations pyrotechniques encadrées ont déjà été testées, sans succès. Problème, une utilisation dite « abusive » de fumis est sanctionnable (et souvent sanctionnée) et, puisque supporterisme peut rimer avec protestation, certains ultras dépassent volontairement la limite. On arrive donc dans une situation où au plus les répressions seront fortes, au plus les réponses le seront aussi.

No pyro, no party.

